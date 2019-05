Michael Terlizzi, la rivelazione sulla presunta omosessualità di Edoardo Ercole: «Ci ha provato con uno»

Domenica 12 Maggio 2019, 18:49 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2019 19:00

Si parla ancora dia Domenica Live di Barbara D'Urso. Sotto i riflettori, le domande sull’orientamento sessuale di. La rivelazione arriva da: «Ho saputo di un episodio in cui Michael ci avrebbe provato con Gianmarco Onestini...». Terlizzi e Onestini erano stati "tentatori" a "Temptation Island".Immediata la reazione di, padre di Michael: «Tra dire e fare c'è sempre di mezzo il mare».Poi si accende il dibattito tra Franco eAlla rivelazione di Ercole, Imparato esplode: «Io sono uscito dalla Casa per tutta la m… che mi hanno gettato addosso e adesso arriva questa storia». Il giovane cantante aveva provato a far confessare a Michael il suo orientamento sessuale.«So quello che ho sentito - conclude Ercole - Gianmarco mi ha detto così, anche io sono scettico, non è detto che due uomini che interagiscono debbano essere gay».