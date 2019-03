«Vabbè ma parliamo di calcio», Michele Criscitiello accusato dai social: «Sessista»

#Criscitiello è un sessista? Michele non è un sessista. Sarà pure un bugiardo, un presuntuoso, un arrogante, un sessista, ma vi assicuro che non è un giornalista! #semicit pic.twitter.com/DVQHTx5EiL — Lino (@allismind3) March 28, 2019

Venerdì 29 Marzo 2019, 11:53 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2019 12:05

Un altro caso di sessismo nel mondo della comunicazione sportiva. Questa volta le accuse arrivano dopo un commento, infelice, di un conduttore televisivo durante una trasmissione andata in onda su. Durante lo show, l'ospite Roberto Scarpini esalta le prestazioni della squadra femminile dell'Inter. Dopo aver vinto il campionato di serie B, le nerazzurre guidate da Regina Baresi sbarcano nella massima serie. A sminuire il commento di Scarpini arriva la frase di, in quel momento conduttore della trasmissione: «Vabbè ma parliamo di calcio...»Il tweet con il video è stato condiviso nelle timeline degli utenti e tanti sono stati i commenti scandalizzati: «La "Teoria Vessichiana" crea nuovi discepoli...», «Il calcio femminile esiste e sta crescendo fatevene una ragione maschietti frustati», «Act 1: Collovati; Act 2: Vessicchio; Act 3: Criscitiello. Non c'e due senza tre». Il riferimento a Vessicchio () e a Collovati sono molteplici. Per il momento non c'è stata la replica da parte del conduttore e CEO della tv sportiva.