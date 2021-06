Michele Merlo, arriva il messaggio di Maria De Filippi per l'ex allievo di Amici

Anche Maria De Filippi ricorda Michele Merlo, ex allievo di Amici. La conduttrice ha pubblicato un post sull'account ufficiale del programma e un video che mostra il 28enne. «Profondo, malinconico nello sguardo e solare nel sorriso. Così ci sei apparso dal primo momento in cui ti abbiamo visto e così sei rimasto fino all’ultimo giorno che hai trascorso in casetta», scrive De Filippi per ricordare il concorrente del talent nel 2017 morto ieri...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati