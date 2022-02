Michelle Hunziker scatenata, baci in tv con Eros Ramazzotti e Ilary Blasi: «Sei matta? Hai messo anche la…»

Un bacio al suo ex marito Eros Ramazzotti, che le dedica anche una canzone che la fa commuovere, e uno all’ospite amica e collega Ilary Blasi. Michelle Hunziker, da poco separata da Tomaso Trussardi, nel suo programma “Michelle Impossibile” su Canale Cinque non ha risparmiato soprese ed emozioni.

APPROFONDIMENTI SHOW E BACI Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si baciano su Canale 5:... RUMORS Michelle Hunziker, nuovo amore dopo l’addio a Tomaso?... I RICORDI Michelle Hunziker, la rivelazione a Verissimo: «Come un lutto,...

Michelle Hunziker (Instagram)

Grandi emozioni a “Michelle Impossibile”, il programma condotto da Michelle Hunziker su Canale Cinque. Sul palco infatti è arrivato l’ex marito, Eros Ramazzotti, con cui la showgirl è stata legata per oltre dieci anni e cui ha avuto la primogenita Aurora. Il cantante e la conduttrice, dopo un affettuoso abbraccio, si sono scambiati un bacio sulle labbra, sorprendendo il pubblico. Eros si è esibito in una sua canzone, “Fuoco nel fuoco” e la Hunziker, da poco separata da Tomaso Trussardi, ha fatto riferimento ai diversi gossip che li vorrebbero di nuovo insieme: «Sono vent'anni che ogni santo giorno dicono che noi torniamo insieme... Secondo te perché?». Ramazzotti non ha perso tempo per dire la sua («Perché devono vendere qualcosa, non si fanno i cazz* loro… Siamo in fascia protetta? Tanto ormai dicono tutti le parolacce. Comunque devono parlare…La nostra è stata una storia bellissima, come si fa a dimenticarla»), e Michelle ha approfittato per mettere un punto definitivo alle varie voci di corridoio: «Diciamoglielo, dai. Siamo amici. Siamo qui per coronare quest'amicizia, in modo tale che da domani non scriveranno più che stiamo insieme”. La complicità fra i due è palpabile ed Eros, dopo un altro veloce bacio, regala alla sua ex “Più bella cosa”, con la conduttrice che si commuove e osserva: «Mi hai fatto emozionare!».

Eros Ramazzotti (Instagram)

Le soprese però non finiscono perché poco dopo fa il suo ingresso un altro gradito ospite, Ilary Blasi. La scatenata Ilary prima fa un monologo sulla collega, poi si esibisce in un tango di coppia con lei e alla fine gli “ruba” un bacio: «Sono qui stasera – ha spiegato la moglie di Francesco Totti - ma non ho capito bene il motivo, la verità è che io non so fare nulla. Arrivo dopo Gerry Scotti, Maria De Filippi ed Eros Ramazzotti, un po’ scomoda come posizione (…) A Michelle si perdona tutto, vi faccio un esempio... Lei chiama le figlie chiama Aurora, Sole e Celeste come il firmamento e nessuno le dice niente. Io scelgo Christian, Chanel e Isabel e mi fanno un mazzo tanto. Va bene, su Chanel ho esagerato, però sugli altri due non si può dire niente. Poi, sposata con Eros, un cantante di fama internazionale. Lei cosa fa? Canta! Ha pure inciso un album. Immaginatevi se io avessi giocato a calcio...».

Arriva poi il momento di esibirsi sul palco in un tango assieme alla collega, sulle note di “I want to break free”, interpretata da Giacomo Voli, trionfatore a “All Together Now”: «Altra cosa – ha osservato la Blasi - mi ha chiamato stasera per fare un tango. Che poi, in realtà, adesso ve lo dico, qui al mio posto doveva esserci Belen Rodriguez . Io sono una sostituzione, ma per le amiche si fa».

Ilary Blasi (Instagram)

Momento finale quello in cui Ilary si lancia e bacia la conduttrice che sorpresa la riprende: «Cosa hai fatto? Ma sei matta? Mi hai messo anche la…», ma al solito alla signora Totti non manca la risposta pronta: «Tutti volevano baciarti e tra i due litiganti…».