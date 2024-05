Michelle Hunziker e Anna Tatangelo sexy (e matchate) a Verissimo: «Diventare mamme giovani non è un limite»

Michelle Hunziker e Anna Tatangelo arrivano a Verissimo per parlare della loro prossima avventura televisiva: Io Canto Family, spin off di Io Canto Generation. Saranno ragazzi tra i 10 e i 15 anni che arriveranno nella trasmissione con i propri famliari per esibirsi. La conduttrice svizzerà sarà al timone del nuovo show di Canale 5 e la cantante tra i coach. «Io sono veramente contenta, con Anna abbiamo costruito una famiglia così come con Gerry Scotti e lo ringrazio per avermi passato il testimone». La Hunziker è pronta.

Michelle Hunziker e Anna Tatangelo a Verissimo

«Tra noi c'è tanta sintonia, è una donna che stimo» racconta Anna e continua: «Mi ha dato tantissimi consigli».

E la sintonia si percepisce già dal look con il quale le due donne arrivano a Verissimo. Michelle e Anna sono matchate: la conduttrice gonna a tubino con spacco e camicia bianca, Anna pantalone di pizzo nero che lascia vedere una culotte ton sur tone sotto, camicia bianca e cravattino nero sciolto, entrambe tacco a spillo. Due donne con due carriere diverse ma che sono riuscite ad arrivare nella vita partendo dall'amore per la famiglia.

Entrambe hanno iniziato a lavorare molto presto ma nessun problema: «Io volevo tutto questo, volevo fare questo lavoro e volevo diventare mamma presto» dice la Tatangelo e la Hunziker aggiunge: «Io sono diventata mamma a 19 anni ma non ho mai avuto la sensazione di aver perso qualcosa. io non avevo l'esigenza di andare in discoteca io mi divertivo a casa con gli amici, quindi quando sono diventata mamma ero felicissima. Le mie figlie sono sempre state l'obiettivo a fare meglio».

I figli

Michelle è mamma di Aurora Ramazzotti, figlia di Eros nata nel 1996, e di Sole e Celeste (nate rispettivamente nel 2013 e 2015) dall'unione con Tomaso trussardi. Anna Tatangelo ha solo un figlio Andrea D'Alessio, nato 15 anni fa dal matrimonio con Gigi D'Alessio.

Michelle è single: «Non ho tempo da dedicare all'amore». Anna tatangelo invece è fidanzata con Mattia Narducci, il 26enne con cui fa coppia da un po' di tempo.