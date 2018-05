Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, il momento buio: «Litigavamo tanto, io volevo solo bere e limonare...»

Mercoledì 23 Maggio 2018, 16:55 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 18:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti stanno attraversando un periodo d'oro: per la prima volta insieme al timone di una trasmissione “Vuoi scommettere?”, Michelle come conduttrice e la figlia nel ruolo di inviata. Ma, come in tutte le famiglie, anche il duo di mamma e figlia più famoso della tv ha avuto il suo «momento buio».Come riporta il sito ilGiornale , in un'intervista al magazine F le due showgirl hanno raccontato del «momento più difficile», circa due anni fa. «C'è stato un lungo periodo - spiega Aurora - in cui litigavamo spessissimo. Un momento di rottura che però è stato importante per creare un nuovo legame. È stato poco prima che andassi a vivere da sola, verso i miei 18 anni. Facevo cazzate su cazzate». E mamma Michelle conferma: «Lì, ha rischiato davvero di perdersi».Continua Aurora: «Era un periodo complicato. Lei aveva le bambine piccolissime, poi c'era il marito (Tomaso Trussardi, ndr), che carinamente ci teneva a me quindi mi stava addosso anche lui. Ma io volevo solo andare in giro a fare casino, ubriacarmi, limonare, ma lo facevo troppo e spingevo troppo, anche oltre quello che sapevo lei avrebbe sopportato. Un giorno le ho detto 'Vado a vivere da sola', vediamo come va senza di loro».Conclude Michelle: «Era l'unico modo perché capisse come è la vita. Aveva iniziato a guadagnare bene grazie a XFactor e se ti succede quando sei così giovane è un attimo rovinarsi. Un genitore ha il compito di non farti sbattere contro il muro e crearti danni permanenti. Con Aurora ci siamo andati molto vicino, anche fisicamente. È proprio nel momento in cui il figlio vuole allontanarsi che il genitore deve essere attentissimo: è un momento critico e rischia di perderlo».