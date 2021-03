Michelle Hunziker, il dramma segreto su Instagram: «Quando perdi una persona cara...»

Michelle Hunziker , il dramma segreto: «Quando perdi una persona cara...». Fan commossi. Oggi, la conduttrice svizzera ha risposto a una serie di domande che le hanno posto i follower su Instagram. Con la sua proverbiale ironia, Michelle Hunziker ha invitato i fan a farle le domande più impertinenti. Un quesito però l'ha commossa profondamente.

Un fan ha chiesto alla showgirl quale sia stato il momento più brutto della sua vita e lei ha risposto schiettamente: «Voi sapete che io sono un problem solver, trovo sempre il lato positivo della vita. Ma quando perdi una persona cara, quella è una cosa molto difficile da elaborare. E solo il tempo ti aiuterà, è successo anche a me».

Michelle Hunziker non ha specificato a chi si riferisse. Ma probabilmente stava pensando al suo papà scomparso nel 2001 all'età di sessant'anni. Poi in una didascalia, la conduttrice aggiunge: «L'unico modo di elaborare un lutto è l'amore e il tempo».

Michelle Hunziker è molto legata a mamma Ineke. Pochi giorni fa, la figlia Aurora ha condiviso un tenero scatto di famiglia, in cui sono ritratte lei, Michelle e Ineke. La foto viene accolta con una pioggia di like. Immediati i commenti dei fan: «Siete bellissime tutte e tre». E ancora: «Aurora hai la bellezza di tuo padre e la simpatia di tua madre». Ma fra tanti complimenti, spunta anche il messaggio di un hater che offende la figlia di Michelle Hunziker. «Tua madre è più bella di te», scrive il leone da tastiera. Ma l'hater trova pane per i suoi denti. A difendere Aurora scende in campo Tomaso Trussardi che replica così: «Che schifo di commento. Come si fa a porre certi paragoni. Aridità d'animo. Vergogna». I fan sono con lui.

