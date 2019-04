Michelle Hunziker e la tenera foto a 9 anni col vestito bianco. Il dubbio dei fan: «Ma è Aurora?»

Giovedì 4 Aprile 2019, 20:42 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2019 22:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e la tenera foto a 9 anni col vestito bianco La conduttrice svizzera ha appena postato sul suo profilo Instagram uno scatto amarcord risalente a oltre 30 anni fa. Nell'immagine, una bimba dal sorrido inconfondibile indossa uno splendido abito da principessa. La piccola è con le mani giunte, in segno di ringraziamento. Ma ai fan sorge un dubbio: «». In effetti, la somiglianza con la figlia primogenita, nata dall'amore con Eros Ramazzotti , è evidente.Ma nello scatto è proprio Michelle bambina. E nella didascalia, la conduttrice spiega il perché della foto: «Questa sono io a 9 anni... Avevo fatto diventare matta mia mamma per avere questo vestitino bianco... Ero fiera come non mai! Appena me lo mise, mi inginocchiai per ringraziarla di avermi reso una principessina per quella sera». Lo scatto, neanche a dirlo, fa il giro del web. E i fan salutano Michelle Hunziker bambina con una