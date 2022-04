Michelle Hunziker e Tommaso Zorzi, il messaggio a sorpresa: «Bravo»

Una lunga amicizia ha unito per anni Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti, prima che il loro rapporto si incrinasse a pochi giorni dalla partenza dell'opinionista per il Grande Fratello Vip. Per fortuna le incomprensioni tra i due ragazzi si sono risolte per il meglio e oggi sono di nuovo in ottimi rapporti, come dimostra il video che Michelle Hunziker ha voluto pubblicare per complimentarsi con il ragazzo per il suo ultimo libro.

In una serie di storie su Instagram la conduttrice di Striscia la Notizia ha speso delle bellissime parole su Tommaso Zorzi che pochi giorni fa è uscito in libreria con il suo nuovo romanzo, intitolato Parole per noi due. «Sono pronta alla lettura di questo nuovo libro di Tommaso Zorzi – ha detto Michelle Hunziker –. Gli ho fatto i complimenti stamattina, prima di tutto perché mi ispira tantissimo: una storia d'amore apparentemente impossibile, e queste cose a me piacciono molto, quando le cose sembrano impossibili e invece diventano possibili».

Michelle Hunziker, sempre attenta a non interferire con i rapporti della figlia, stavolta ha voluto ricordare la bella amicizia che la legava a Tommaso prima che il loro rapporto si incrinasse. «Sono fiera di Tommy perché veniva a giocare, a fare merenda con Auri quando erano amici che andavano a scuola. Sono fiera del suo percorso e anche he sia già il suo secondo libro. È bellissimo il visual ma secondo me è molto bello anche il contenuto». Prima di concludere: «Lui mi ha detto che ci ha messo veramente il cuore a scriverlo e io gli credo».