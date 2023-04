Michelle Hunziker a Verissimo: «I corteggiatori ormai scappano. Amo il profumo dei neonati»

Conduttrice televisiva, modella, showgirl e imprenditrice, Michelle Hunziker è uno dei volti più noti delle tv italiana, svizzera e tedesca. Nata il 24 gennaio 1977 a Sorengo, in provincia di Lugano, Michelle Yvonne Hunziker 8questo il vero nome) è figlia di Ineke e Rudolf Hunziker, un pittore che è venuto a mancare nel 2001. Oggi ha 46 anni. In Svizzera si è diplomata in lingue straniere e ha studiato danza moderna. Col padre Michelle non avrà mai un rapporto sereno, parzialmente recuperato solo negli anni precedenti alla sua morte.

Cosa ha detto Hunziker a Verissimo

Michelle Hunziker: «Il profumo di bebè mi piace tanto. Sono felice come se fossi ridiventata mamma». La show-girl ha rivelato che le sue gravidanze sono state serene: «Nell'ultima mangiai tanto, ingrassai di 35 chili e mangiavo tutto ma pensai "ma quando mi ricapita?". Quindi godetevi anche questi momenti». Più di 1200 puntate per la neo nonna, dopo la nascita di Cesare Augusto: «I corteggiatori fuggono da me per il pacchetto famiglia. Ma al momento non mi interessa, ho altre priorità»