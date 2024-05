Michelle Hunziker fuori dagli studi Mediaset, l'attesa diventa amarcord: «Min***a signor tenente, il tempo passa per tutti»

Michelle Hunziker è molto impegnata con il proprio lavoro perché, oltre a seguire tutta la sua linea di beauty e make up, è anche la conduttrice di Striscia la Notizia, insieme all'amico e collega Gerry Scotti. La presentatrice svizzera ha postato alcune nuove storie sul proprio profilo Instagram in cui spiega ai fan di essere fuori dagli studi di Mediaset perché arrivata con largo anticipo.

La storia Instagram di Michelle Hunziker

Coda di cavallo bassa, camicetta bianca e borsa color jeans. Si presenta così, Michelle Hunziker nella sua ultima storia Instagram in cui spiega ai suoi follower: «Sempre in anticipo al lavoro.

Ormai, quando c'è il sole, la mia postazione è questa, in attesa di tutti quelli che devono arrivare, compresa la Barenghi (Laura, la sua truccatrice, ndr)». Michelle, poi, inquadra l'iconica torre di Mediaset, che si trova a Cologno Monzese e spiega: «Quella torre che vedete, l'ho vista per la prima volta quando avevo 17 anni. Ormai sono 30 anni che lavoro qui. Min***a signor tenente, il tempo passa per tutti».

Il trend con Gerry Scotti

Michelle Hunziker ha pubblicato un simpatico video insieme a Gerry Scotti. I due conduttori di Striscia la Notizia improvvisano un balletto improbabile sulle note di una canzone tedesca che sembra essere uno dei nuovi simpatici trend del momento.