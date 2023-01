Micol Incorvaia ha violato il regolamento del Gf Vip in diretta? Le accuse mosse da un'ex concorrente

Micol Incorvaia è stata accusata di aver violato il regolamento del Grande Fratello Vip. Dana Saber, ex concorrente del reality show, ha condiviso un video sui social dopo la sua eliminazione accusando la vippona di aver infranto una delle regole del programma e di averlo fatto in diretta televisiva, durante la scorsa puntata. Ma andiamo con ordine.

Ma solo io non mi ero accorta che Micol durante le nominations ha tenuto due carte in mano? 😳 #gfvip #nikiters #donnalisi #gintonic pic.twitter.com/rTO5H1zAIL — Gretani 🌙💫 (@tulisimona) January 19, 2023

Eliminata dal programma, Dana Saber non ha perso tempo per criticare i suoi ex inquilini attraverso i canali social. Tra le tante stoccate, la modella ha accusato Micol di aver violato il regolamento e per affermare il suo punto di vista ha condiviso un video in cui mostra l'esatto momento in cui i concorrenti si trovano attorno al tavolo nella sala delle nomination.

Dana Saber ha accusato la sorella di Clizia Incorvaia di aver tenuto tra le mani due carte (di due concorrenti diversi) nello stesso momento, quando in realtà questo andrebbe contro il regolamento perché i vipponi dovrebbero restare con una sola scelta in mano e non di più. «Ragazzi ho letto che mi volevano squalificare. Però tenere due carte in mano e nominare chi fa comodo al branco all’ultimo momento è legittimo», ha commentato l'ex concorrente a corredo del video.