Micol Olivieri, l'ex star dei Cesaroni posta foto con la cellulite su Instagram: «Amatevi sempre»

Un messaggio positivo da parte di Micol Olivieri . L’attrice, diventata famosa interpretando la parte di Alice Cudicini nella famosa serie televisiva de “I Cesaroni”, ha ormai ventisei anni e due figli nati dalla sua relazione con Christian Massella. Dal suo account Instagram ha postato una foto ha mostrato un po’ die poi ha spiegato il perché.La foto non è ritoccata e non ha filtri: “Avrei potuto prendere questa foto e modificare quella parte lì, il bozzetto che si vede con annessa cellulite e smagliature – ha scritto sul social - Avrei potuto mettere una bella terza abbondante dentro le coppe del reggiseno, un po’ di abbronzatura in più ma alla fine, chi sarebbe stata quella nella foto?”.L’invito è quello di amarsi sempre: “Le smagliature ormai bianche mi ricordano l’adolescenza, quei bei graffi sulla pelle che ti ritrovi quando il tuo corpo decide di trasformarsi in quella di una donna, la cellulite, èh quella è la mia peggior nemica, però mi ricorda che sono figlia di mia madre e per tutta la vita avremo un nemico comune, il seno piccolo è proprio quello che desideravo da bambina perchè pensavo che più grandi mi avrebbero dato impiccio nel fare le cose e... sono stata accontentata! Migliorarsi sempre, ma riconoscersi nel proprio corpo è la parte più bella dell’essere donna ♥️ AMATEVI SEMPRE! #loveyourself”.