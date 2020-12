Mika, gaffe alla semifinale di X Factor 2020: «Hell Raton ha avuto il Covid». Manuelito non reagisce bene

Gaffe di Mika durante la semifinale di X Factor 2020: «Hell Raton ha avuto il Covid». Manuelito non reagisce bene. La rivelazione è arrivata a sorpresa, in diretta, durante l'hot Factor al termine della puntata spiazzando tutti. Manuelito in particolare.

Mydrama è l'eliminata della semifinale di X Factor2020, al termine della puntata come sempre ci sono i commenti durante l'Hot Factor. Nel tentativo di voler consolare Hell Raton per la perdita della concorrente, ma anche di sottolineare il grande lavoro fatto in questa edizione, Mika, però commette una gaffe: «Ha lavorato tanto anche quando era bloccato con il Covid».

Un'affermazione che gela tutti e Hell Raton inizialmente non la prende bene: «Noooo non lo sapeva nessuno! Ok, Mika ha appena fatto una gaffe! Nel periodo di preparazione di queste ragazze, io sono stato quarantenato e a distanza ho lavorato con loro in un percorso molto difficile. Ne approffito per ringraziare Emma Marrone che mi è stata particolarmente vicino».

