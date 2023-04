Milena Miconi, i dubbi sul suo percorso al GfVip: «Avrò fatto bene o male?»

Mancano ormai poche ore al termine di questa edizione del GfVip che ha riscosso molto successo. Milena Miconi è una delle concorrenti rimaste in gioco e, con Alberto De Pisis, si contendo un posto per giocarsi la vittoria. In veranda, insieme agli altri gieffini, Milena ha espresso il proprio parere in merito al suo percorso all'interno della casa. L'attrice ha alcuni dubbi a riguardo ma l'amica Nikita Pelizon la rincuora.

Milena Miconi ha ripensato al proprio percorso al Grande Fratello Vip: «Riguardandomi indietro mi viene da chiedermi se la mia esperienza qui in casa sia stata positiva o negativa. Avrò fatto bene o male? Alla fine, però, sono grata di avere condiviso tutto questo con voi e anche per le emozioni vissute. A prescindere da tutto il mio pensiero va alla mia famiglia, spero siano stati tutti bene e che non abbiano avuto dei problemi». Nikita Pelizon, allora, la ha risposto rassicurandola: «Sono tutti felici di tutto quello che hai fatto e di come l’hai fatto».

I fan più accaniti del programma non vedono l'ora di assistere all'ultima puntata del reality show e, soprattutto, di scoprire chi sarà il vincitore del programma. Secondo molti le due favorite alla vittoria sarebbero favorite Oriana Marzoli e Nikita Pelizon.