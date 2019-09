Amici Celebrities ha copiato Ballando con le Stelle? Milly Carlucci smentisce ma la diffida fa il giro del web: «Incresciosa situazione»

Mi giunge notizia che avrei inviato una diffida a Mediaset 🤥. Non esiste nessuna diffida.😊 — Milly Carlucci (@milly_carlucci) September 27, 2019

Sabato 28 Settembre 2019, 11:13 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2019 11:49

Amici Celebrities ha copiato Ballando con le Stelle? Nelle ultime ore sono circolate le voci su una possibile diffida nei confronti del programma Mediaset, ma Milly Carlucci, padrona di casa nel dance show di Rai Uno, smentisce con un tweet un'azione legale contro Maria De Filippi. La conduttrice ha dichiarato di non aver inviato alcun procedimento, ma Mediaset ha mostrato quanto ricevuto dai suoi legali.«La signora Milly Carlucci, anche a nome degli altri autori del programma Ballando con le stelle, mi ha conferito l'incarico di significarLe quanto segue - si legge nel documento - 'Amici Celebrities' ''sussume da 'Ballando' alcuni significativi tratti ideativi fortemente incidenti sulla individualità distintiva di quest'ultima con il pericolo di determinare agli occhi degli spettatori una immediata confusione tra i due prodotti... A fronte di tale situazione ho ritenuto opportuno rivolgermi a Lei prima di assumere qualsiasi iniziativa giudiziaria, affinché, con la Sua autorità, possa intervenire per evitare che, nelle prossime puntate di 'Amici Celebrities', si ripeta la incresciosa sopra descritta».Le due donne della televisione sono da anni in competizione per la prima serata del sabato, ma in quest'inizio di stagione televisiva Maria De Filippi si deve confrontare con Ulisse di Alberto Angela. Il suo "Amici", talent dal format decennale, ha cambiato formula. Sono i vip, o meglio le celebrità, a cimentarsi in canto e ballo. La scelta dei concorrenti ha fatto urlare al plagio. E mentre Milly Carlucci nega su Twitter, l'avvocato precisa di non aver inviato «alcuna diffida all'Ufficio Legale di RTI... Si è trattato di un semplice invito al buon senso ed al rispetto degli impegni assunti anni addietro».La notizia si è rapidamente diffusa, probabilmente visti i precedenti. Milly Carlucci, infatti, anni fa, nel 2001, aveva dichiarato guerra a Mediaset per difendere il suo programma inviando una diffida contro Baila, il programma di danza condotto da Barbara D'Urso. In quell'occasione le fu dato ragione.