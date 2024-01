Milly Carlucci, il nuovo programma ha già una giuria stellare: «Tutti ex concorrenti di Ballando». Ecco chi ci sarà

Milly Carlucci (69 anni) è tornata dalle vacanze di Natale trascorse sulla neve ed è più in forma che mai. Dopo i risultati sorprendendi dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle, che ha visto trionfare Wanda Nara, la conduttrice si è rimessa immediatamente all'opera su un nuovo show che andrà in onda a partire dai prossimi mesi. Si tratta di un programma che prenderà il posto de "Il cantante Mascherato" e, per l'occasione, Milly avrebbe già scelto i tre giudici che sono molto conosciuti dai fan di Ballando.

Secondo quanto riportato da BubinoBlog e TvBlog, Milly Carlucci sarebbe ricorsa ad alcuni personaggi che lei conosce molto bene per la giuria del suo nuovo talent. «Il nuovo programma di Milly Carlucci sarà un talent con titolo in via di definizione che vedrà al centro proprio il talento declinato in varie forme. A valutare i concorrenti ci sarà una super giuria vip - hanno scritto sulle pagine di BubinoBlog-. Vi anticipiamo infatti che siederanno dietro il bancone dei giudici del nuovo show di Milly Carlucci tre personaggi molto amati dal pubblico, nonché reduci dall’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Di chi stiamo parlando? Simona Ventura, Wanda Nara e Teo Mammucari». Non resta che aspettare l'ufficializzazione del cast e di scoprire nuove informazioni sullo show di Rai1.