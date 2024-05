Sanremo, Milly Carlucci non condurrà il Festival: «Ho già i miei programmi, è un'impresa enorme»

Milly Carlucci, conduttrice di "Ballando con le stelle", non sarà alla guida di Sanremo 2025. «Ho già "Ballando" e il programma di primavera che mi tengono impegnata per tutto l'anno. Per come sono fatta, non riuscirei ad infilarci un'altra cosa. Quando dormo?».

Le parole della conduttrice

Lo ha detto chiaramente durante la presentazione del nuovo programma 'L’Acchiappatalenti' che condurrà da venerdì 10 maggio su Rai1 in prima serata. «Io non ho condotto il Festival di Sanremo, ma sono stata con Pippo Baudo l'ospite di una serata. - ha precisato l'ex attrice - La mia è stata una passeggiata di salute. Il problema vero è quando si è il conduttore e capo artistico del progetto: è un'impresa enorme» ha concluso.

Al commento di Simona Ventura, presidente di giuria del nuovo show di Carlucci - «Milly sarebbe adattissima, riuscirebbe ad organizzarsi» - la conduttrice ha risposto: «Grazie tesoro, ma è davvero troppo».

Il nuovo programma

"L'AcchiappaTalenti", il nuovo show condotto da Milly Carlucci andrà in onda in prima serata per cinque settimane. La finale è attesa per sabato 8 giugno. Cinque saranno gli «acchiappatalenti» che dovranno contendersi i vari concorrenti che si proporranno. Si tratta di Mara Maionchi, Teo Mammucari, Wanda Nara, Francesco Paolantoni e Sabrina Salerno. La giuria sarà composta da Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Simona Ventura, la presidente.

Il programma televisivo è stato presentato oggi all'Auditorium della Rai, dove si svolgerà il talent, da Milly Carlucci insieme al direttore Intrattenimento di Prime Time, Marcello Ciannamea, al vicedirettore, Claudio Fasulo, e Marco Tombolini, ceo di Fremantle Italia, con Mammuccari, Salerno, Maionchi, Insinna, Ventura e Paolantoni in collegamento.

Ciannamea ha sottolineato l'originalità dello show, che vedrà talenti italiani e internazionali sfidarsi con esibizioni di vari genere.

I talent scout dovranno capire le loro capacità, poi la giuria valuterà le loro scelte.

Carlucci ha confidato di essere emozionata per questa nuova esperienza: «Questo nuovo show non era mai stato fatto al mondo. Fremantle ci ha proposto un format con la scelta al buio di un talento». La conduttrice ha spiegato poi che il compito dei talent scout sarà quello di captare il concorrente con il «talento adatto alla loro personalità», per cui «scoccherà un vero colpo di fulmine, come succede in amicizia o in amore. Ed avranno un martelletto per compiere la loro scelta, al buio, senza esibizione e solo con una scheda di presentazione visionata. In seguito - ha aggiunto la conduttrice - la giuria giudicherà la coppia concorrente-acchiappatalento venutasi a creare per stabilire se deve o meno andare avanti nel gioco. Ci sarà, in ciascuna puntata, un vincitore, che indosserà una corona, fino ad arrivare alla finalissima. Una certezza: i talent scout si esibiranno con i loro concorrenti».

Le aspettative di Carlucci e dei talent scout

Mammucari non ha dubbi sulla sua vittoria, ma per Salerno «Dirlo prima porta sfortuna». Maionchi, invece, mette le mani avanti: «Non posso né cantare, né recitare perché sono una pippa». Paolantoni, invece, ritiene di avere le carte in regola per giocare: «Ho un passato importante da acrobata, da ballerino».

Simona Ventura ha parlato di una giuria unita con Facchinetti e Insinna. «Non mi è nuova questa tua volontà di vincere, poi tra il dire e il fare c'è di mezzo l'Atlantico», ha detto la presidente di giuria a Mammucari. «L'unica cosa negativa di questo programma è che sappiamo già come finisce», ha scherzato Mammucari convinto che sarà lui il vincitore, perché «Mara non sa fare niente e Sabrina... lasciamo perdere». Poi Milly Carlucci: «Vogliamo proporre una cosa diversa che spiazzerà. Pagherà o non pagherà? Non lo sappiamo».

E sulle aspettative di ascolto, Mammucari, rivolgendosi a Carlucci, ritorna serio: «Io ti ringrazio perché ho lasciato un'azienda per fare una cosa nuova e tu mi dai la possibilità di farla».

La scelta degli acchiappatalenti

Se i talent scout dovranno far coppia con dei perfetti sconosciuti, la conduttrice ha scelto, invece, degli ex colleghi nel suo programma. Carlucci ha, infatti, deciso di lavorare di nuovo con «persone straordinarie» delle quali conosce le peculiarità come Simona Ventura, Teo, Nara, Insinna. L'ex attrice è anche felice di esser riuscita, dopo anni, a ottenere un sì da Mara Maionchi: «Ogni volta mi dava una scusa diversa».