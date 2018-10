Milly Carlucci e la sfida a Maria De Filippi: «Vieni a Ballando con le Stelle». Ma Amici a chi lo lascia?

Sabato 20 Ottobre 2018, 13:52 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2018 15:44

Milly Carlucci e la proposta indecente a Maria De Filippi. Ieri sera Milly, ospite a Tale e Quale Show, ha lanciato la sfida televisiva dell'anno. La conduttrice vorrebbe che Maria De Filippi partecipasse a Ballando con le Stelle. E affida la sua richiesta a Carlo Conti, grande amico di Maria, che però sarebbe rimasto alquanto perplesso...Maria De Filippi infatti è l'eterna rivale del sabato sera di Milly Carlucci. Da anni Ballando con le Stelle si sfida prima con C'è posta per te e poi con Amici sul terreno dei dati d'ascolto. E poi come farebbe Maria a stare contemporaneamente su Canale 5 e su Rai1? Milly propone una soluzione: «La vorrei come ballerina per una notte. Si potrebbe fare un collegamento in diretta con il suo studio oppure un intervento registrato...».Insomma, la soluzione ci sarebbe e il guanto di sfida è lanciato. Lo raccoglierà Maria De Filippi? Staremo a vedere.