Mina Settembre batte Obama, record di ascolti per la fiction di Ra1: anticipazioni sulle ultime puntate

Mina Settembre batte persino Obama. Il programma più visto della serata di ieri è stata la fiction trasmessa da Rai1 che ha conquistato una media di 6.172.000 telespettatori pari al 24.8% di share (6.162.000 e il 22.8% di share nel primo episodio, 6.182.000 e il 27.04% di share nel secondo). Volano gli ascolti di Fabio Fazio su Rai3: Che Tempo Che Fa, dove era ospite l'ex presidente degli Stati Uniti Barak Obama, che ha intrattenuto 3.543.000 telespettatori con il 13.2% (648mila interazioni sui social, record di sempre), mentre Che Tempo Che Fa - Il Tavolo ha ottenuto 1.595.000 spettatori con il 9%. Su Canale 5 Live - Non è la D'Urso ha segnato 2.079.000 telespettatori con uno share del 12.2%; la presentazione ha registrato 2.277.000 telespettatori e l'8.2% di share. Su La7 Non è l'Arena ha raccolto 1.540.000 telespettatori con il 5.8% di share nella prima parte, 926.000 telespettatori con il 6.6% nella seconda parte.

APPROFONDIMENTI GF VIP Gf Vip, D'Eusanio-Pausini, bufera a Mediaset. Lucio Presta:... LA SERATA Stasera in tv, C'è posta per te: Zaniolo con la mamma e...

Gf Vip, D'Eusanio-Pausini, bufera a Mediaset. Lucio Presta: «L'editore stavolta si è arrabbiato davvero»

La trama

Mina Settembre è la storia di un'assistente sociale napoletana. L'attrice chiamata a interpretare il ruolo di protagonista è Serena Rossi, che ha dato corpo e voce a una donna dal carattere deciso, ma anche dolce e fragile, empatica, profondamente dedita al suo lavoro e innamorata della sua città. Corre da una parte all'altra di Napoli per aiutare chi ha bisogno, buttandosi a capofitto in ogni storia.

Prima di essere portato sul piccolo schermo il personaggio è stato protagonista di due racconti e due romanzi. La Fiction di Rai1 diretta da Tiziana Aristarco è liberamente ispirata ai primi due . Mina Settembre nasce, insieme a Domenico "chiamami Mimmo", a Claudio, a Olga e a Rudy Trapanese, nel 2013, e debutta fra le pagine di un libro nel racconto Un giorno di Settembre a Natale, che fa parte dell'antologia pubblicata da Sellerio Regalo di Natale.

Le ultime puntate

Domenica 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, saranno trasmesse le ultime puntate della serie tv, ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni. Gli ultimi episodi avranno come titolo: "Piccole grandi bugie e "Mio fratello non è figlio unico". Nell'episodio 11 Mina ormai sa tutto sul passato di suo padre e sulla sua amica di sempre. Mentre è angosciata dai fantasmi del passato dovrà risolvere un mistero in casa propria. La badante della madre scompare improvvisamente. Grandi sorprese all'orizzonte. “ Potrebbe interessarti: https://www.napolitoday.it/attualita/mina-settembre-anticipazioni-puntata-14-febbraio-2021.html

Ultimo aggiornamento: 13:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA