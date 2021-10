Miriam Leone, l'attrice neo sposa rivela a Domenica In: «Amo Piero Angela». Il regalo di Mara Venier lascia senza parole

Miriam Leone ospite del salotto di Domenica In, rivela a "Zia" Mara: «Da piccola ero innamorata di Piero Angela». L'attrice, neo sposa dell'imprenditore e musicista della band milanese Apple Jack, Paolo Carullo, è attualmente nelle sale cinematografiche con il film "Marilyn ha gli occhi neri". Ma dietro il grande amore di oggi c'è un'ammirazione profonda per il conduttore storico di Superquark.

Questa passione segreta non è passata inosservata alla Venier, che ha chiesto al noto conduttore un videomessaggio per la sua ospite, rimasta senza parola e in imbarazzo.

«Da piccola - racconta Miriam - studiavo guardando le sue puntate e ne ero affascinata». Un regalo più che gradito, insomma, seguito da un cartonato di Piero Angela che Mara Venier ha giustificato con: «Questo è un regalo per il tuo matrimonio, potevo non fartelo?».