Miss Italia, in 33 si sfidano su La7 per la fascia di più bella d'Italia

«Come presidente di giuria mi sento molto nonno vista l'età media delle concorrenti e allora vorrei dare loro un consiglio di saggezza. Appuntamento questa sera alle 21.15 su La7, conducono Diletta Leotta e Francesco Facchinetti.

Ci sarà una vincitrice e 32 sconfitte. Ma le sconfitte non devono sentirsi tali perché poi scopriranno che nella vita occorrerà essere Miss fidanzata, Miss moglie, Miss mamma, Miss donna che lavora e proseguendo poi Miss suocera e infine Miss nonna... Quindi avranno tante altre occasioni di riscatto»: lo dice Tullio Solenghi, presidente di giuria a Miss Italia insieme al

socio

Massimo Lopez, che ironizza: «Io ho già partecipato in passato al concorso, ma mi è andata male! Spero questa volta di essere eletto».



Mentre negli studi di Infront Italy a Milano sono ancora in corso le ultime prove dello show, arriva anche il resto della giuria alla spicciolata. La prima ad occupare il suo camerino, direttamente da Rimini dove ha lasciato il set del film Tutto liscio diretto da Igor Maltagliati, è Maria Grazia Cucinotta, sveglia dalle 3 del mattino, ma inappuntabile e ammirata da tutti. È l'unica donna della commissione. A circondarla, oltre alla coppia comica di presidenti, ci sono lo chef Alessandro Borghese, Pupo, Filippo Magnini e Andrea Scanzi. Mentre le 33 miss in corsa per la corona sono al trucco, si continua a lavorare senza sosta ai dettagli dello show che ha come sfondo l'imponente scenografia di Marco Calzavara, con un grande ledwall di 400 metri quadri e una corona stilizzata composta da 500 metri di led dinamico con effetti grafici e luminosi che cambiano continuamente.

Dietro le quinte al lavoro una squadra in rosa composta dalla regista Giuliana Baroncelli, dalla costumista Maria Sabato e dalla coreografa Dalila Frassanito, con al timone la patron Patrizia Mirigliani. Al centro della scaletta quattro quadri ispirati ai musical anni 50 per omaggiare le grandi dive: Brigitte Bardot, Grace Kelly, Sophia Loren, Audrey Hepburn e Marilyn Monroe. Un corpo di ballo composto da otto ballerini professionisti, provenienti da tutte le parti del mondo, interpreta i paparazzi dell'epoca.



Ironico il quadro dedicato alle spose con gli abiti romantici di Maria Celli e la musica di Frank Sinatra, Love and marriage.

Quest'anno - spiega la coreografa Dalila Frassanito, che ha lavorato per molti programmi televisivi in prima serata - ho voluto ricreare quell'atmosfera magica caratteristica delle boules de neige, con i ragazzi rappresentati come giocattoli a carica che si animano a vicenda, come se fossero mossi dall'amore. Lo spettacolo si apre sulle note di 'I Got Rhythm' di George Gershwin ma una delle sorprese più attese riguarda il secondo momento danzante della serata che è anche quello più glamour. Ad esibirsi, sulla musica più moderna di Pharrell Williams, Sangria Wine, sono le sole miss, con la loro spontaneità e freschezza. In seguito spazio al gran finale con un medley di brani musicali.

Lunedì 17 Settembre 2018, 21:18 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2018 22:35

