Mister Angie, addio al prestigiatore di Pozzuoli. Il dolore di Rivieccio: «Mi mancheranno le sue illusioni»

Lutto nel mondo dello spettacolo napoletano. È scomparso mister Angie, prestigiatore molto noto nell'ambiente della magia per i suoi show e i suoi spettacoli di prestigio. La notizia la dà per primo Gino Rivieccio, da sempre suo amico: «Sono incredulo. Sapessi quanto ti ho voluto bene e quanto mi mancherà la tua amicizia. Perché mi hai sempre dimostrato di essere un amico. Quante serate insieme, quanti chilometri, quanti applausi. Dopo aver fatto “scomparire” tanti oggetti ora non trovo più te, Angelo. Da un illusionista spero che anche questa volta si tratti del solito trucchetto, di quel gioco di magia e di sparizione come solo tu sapevi fare. Un nodo mi stringe la gola. Purtroppo non è quello che usavi per chiudere la mano dello spettatore in una busta di plastica...».

Ha lavorato a lungo alla Cantinella di via Partenope e alla Terrazza di via Petrarca, molto noto anche per i suoi galà di magia e le sue lezioni di prestigiatore.

Ultimo aggiornamento: 16:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA