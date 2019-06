Morgan sfrattato si sfoga a Non è la D'Urso: «Lo Stato mi uccide. Asia? Maestra di tossicodipendenza»

Giovedì 13 Giugno 2019, 01:54 - Ultimo aggiornamento: 13-06-2019 06:30

Tra due giorni Morgan sarà sfrattato, ma non ha nessuna intenzione di lasciare casa sua, che presto finirà all'asta. Lo sfogo del cantante a Live non è la D'Urso: «Lo Stato mi uccide. Asia? Maestra di tossicodipendenza». Ivano, il cantante dei cugini di Campagna, si è offerto in diretta di ospitarlo a casa sua.Fra pochi giorni Morgan verrà sfrattato, e la sua casa verrà messa all'asta. Prima di chiudere il profilo instagram Asia Argento aveva scritto: «Che mestizia Morgan . Sei un miracolo ambulante, forse dalla panchina sulla quale finirai per dormire per non aver pagato le tasse per anni avrai modo di riflettere e riuscirai a scrivere un disco dopo 12 anni e drogarti sarà meno facile! Aripijate!».Durante la diretta, Morgan ha replicato alle accuse e ne ha lanciate altrettante: «Questa non è una casa è un'opera d'arte e lo Stato che fa, mi vuole uccidere? - poi ci tiene a sottolineare - attenzione non è Morgan sfrattato per debiti, ma mi sono trovato con un'ermoe quatità di tasse non pagate dal 2015. Un commercialista ha gestito malamente la mia situazione finanziaria. Quell’anno tutti i compensi che ho preso li ho dati all’agenzia delle entrate e non ho ancora saldato il debito. Più lavoro e più riesco ad ottemperare a questa cosa».«Lo sfratto è una cosa profondamente sbagliata, io sono un'artista non una persona comunca, questa casa è l'unica che ho, io lavoro qui - poi dopo aver più volte detto di non voler parlare di Asia Argento sbotta - Lei è una grande insegnante di tossicodipendenza».«Di chi parli?» chiede sconcertata Barbara D'Urso «Di Asia... - poi forse rendendosi conto di essere andato un po' troppo oltre prova a scherzarci su - ah no no è una mia canzone, sto alludendo alla canzone».Intanto il giudice di The Voice ha promesso che non sarà facile sfrattarlo e che si farà trovare dalle forse dell'ordine con tanta gene pronto a sostenenrlo. E a proposito di sostenitori Ivano, il cantante dei cugini di Campagna, si è offerto in diretta di ospitarlo a casa sua.