Domenica In, Morgan e Strabioli presentano «Stramorgan». Mara Venier: «Marco, ma ti hanno pagato per il programma?». La risposta è esilarante

Per lo speciale di Pasqua, da «zia» Mara Venier arriva anche un altro grande artista a tutto tondo: Morgan. L'artista sarà in studio insieme a Pino Strabioli per presentare il suo nuovo programma Stramorgan in arrivo su Rai 2 e cantare il brano «Il senso delle cose».



Morgan e la nuova trasmissione

Morgan canta «Il senso delle cose». Mara Venier gli chiede come sta: «Sto meglio. La canzone vuole significare la voglia di stare al mondo». Poi il videosaluto di Roberto Vecchioni: «Un grande amico che si gode il viaggio e a cui non interessa la meta. Un amico vero e un grande artista». In studio c'è anche Strabioli con cui Morgan ha realizzato un programma che andrà in onda in seconda serata, dalle 23 e 10 in poi. Battiato, Battiti, Bindi e Modugno saranno i protagonisti delle quattro serate che andranno in onda da martedì a giovedì.

L'idea è di fare incontrare i quattro artisti con altre personalità internazionali del passato. Un esempio? Elvis Presley. Tutto ciò avverrà nello studio 1 di Torino. Dopo l'in bocca al lupo Venier chiede a Morgan: «Ma ti hanno pagato no?» e Morgan divertito dice: «beh qualcosina, ma noi non lavoriamo per soldi, lo sai» con Strabioli che rincare la dose: «Noi siamo già nati "ricchi"». Morgan ha mostrato di temere un po' l'audience ma in realtà il progetto, come confidato a Mara, lo entusiasma.In seguito un divertente quiz musicale che vede contrapposti Morgan e Strabioli con Mara Venier che li invita «a struccar il bottòn» con la vittoria del famoso autore.