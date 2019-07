Morta l'attrice Danika McGuigan: stroncata da leucemia a 33 anni, aveva recitato in Philomena​

Mercoledì 24 Luglio 2019, 15:53 - Ultimo aggiornamento: 24-07-2019 19:21

Si è spenta ad appena 33 anni Danika McGuigan, attrice irlandese figlia di Barry McGuigan, famoso pugile. Danika, che aveva recitato recentemente in film come The secret scripture e soprattutto Philomena, è stata stroncata da una forma aggressiva di leucemia: è morta ieri, e a dare l’annuncio è stata la famiglia.Il fratello Shane, pugile come il papà, ha scritto un post su Instagram per salutare la sorella scomparsa, che ha combattuto contro il male ma ha purtroppo avuto la peggio. «Ho il cuore spezzato mentre scrivo - scrive Shane - La mia bellissima sorella Danika ha perso la sua battaglia contro il cancro». «Lo aveva superato una volta lottando quando aveva 11 anni», continua il post, «non è riuscita a sconfiggerlo di nuovo ma ha combattuto coraggiosamente fino alla fine».