A Domenica Live, il mistero sulla morte di Solange: rimandati i funerali, disposta l'autopsia.

«Mistero» è la parola che Barbara D’Urso, a Domenica Live, sottolinea parlando della morte di Solange, nome d’arte di Paolo Bucinelli, trovato morto nella sua abitazione di Collesalvetti, in provincia di Livorno.

«Il 7 gennaio è stato trovato il suo corpo, da un po’ di giorni non rispondeva al telefono. Non si sa come sia morto tanto che si sarebbero dovuti tenere i suoi funerali proprio ieri ma sono stati bloccati, perché i magistrati hanno chiesto l’autopsia», afferma la conduttrice.

Il 2 gennaio scorso, Solange si sarebbe recato al pronto soccorso dell'ospedale di Cisanello (Pisa), firmando però poi per non essere ricoverato. A chiedere l’intervento delle forze dell’ordine sono stati gli amici, preoccupati perché non rispondeva da giorni al telefono.

Molti i punti sui quali fare chiarezza. Barbara D’Urso parte proprio da lì, con un video che ricorda l’accaduto e il personaggio. Ma è solo l’inizio. Annuncia, infatti, che tornerà presto ad occuparsi dell'accaduto.

