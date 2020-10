Archie Lyndhurst morto a 19 anni, era la star della tv per ragazzi della Bbc

Archie Lyndhurst è morto all'età di 19 anni dopo una breve malattia. A dare per prima la notizia è stato il sito della Bbc. Il giovane, figlio dell'attore Nicholas Lyndhurst, era una star della tv dei ragazzi. Archie era inoltre conosciuto per la sua interpretazione di Ollie Coulton nella sit-com 'So Awkward'. Cheryl Taylor, responsabile dei contenuti della Cbbc, ha detto che Archie era «un giovane attore molto talentuoso», aggiungendo: «Tutti noi della Bbc Children siamo devastati».

Loretta Goggi in lacrime a Tale e Quale Show dopo la sorpresa di Carlo Conti



Archie aveva iniziato giovanissimo

«Mancherà molto a tutti noi e le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento», ha proseguito. Archie aveva iniziato a recitare alla Sylvia Young Theatre School all'età di 10 anni. Nel 2013 suo padre Nicholas aveva detto alla Bbc che suo figlio aveva ereditato il «gene della recitazione». Archie è apparso fin dalla prima serie, nel 2015, in 'So Awkward', una sit-com che segue le vite di un gruppo di amici al liceo. In uno degli episodi del 2019, Archie è apparso insieme al padre Nicholas. Channel X North, la società di produzione indipendente che realizza 'So Awkward', si è detta «profondamente scioccata e rattristata» dalla notizia. «Era un artista incredibilmente talentuoso e il suo contributo a So Awkward, dentro e fuori dallo schermo, non sarà dimenticato», si legge in una nota.

Attore di Bollywood morto per droga, arrestata la fidanzata. Indagini su 6 star del cinema indiano

Ultimo aggiornamento: 15:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA