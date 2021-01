Morto Mario Santonastaso, attore precursore del cabaret in Italia: aveva 83 anni. Col fratello Pippo formò un celebre duo in tv negli anni Settanta

Morto Mario Santonastaso, l'attore precursore del cabaret in Italia: aveva 83 anni. È morto a Bologna Mario Santonastaso, l'attore che in coppia con il fratello Pippo è stato tra i precursori del cabaret nel nostro paese. Ha iniziato la sua carriera al Derby Club di Milano facendo da spalla al fratello e formando un duo comico diventato un'icona.

L'esordio in tv negli anni 60 con il programma “Ti piace la mia faccia?”, poi “Per un gradino in più” e “Chi è di scena?”. I fratelli Santonastaso riescono anche a ottenere una trasmissione tutta loro, “Uno + Uno = Duo”, riproposta poi anche a teatro. Amati dal pubblico per la loro mimica e per la creatività con cui mettevano in scena sketch grotteschi e surreali mixati a chitarra e intermezzi comici.

