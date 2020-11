Morto Sergio Matteucci, storico "telecronista" di Holly e Benji e Mila e Shiro

È morto a Roma, a 89 anni, Sergio Matteucci, la voce narrante delle partite di 'Holly e Benji' e 'Mila e Shiro'. Matteucci, nato a Granada nel 1931, ha lavorato come doppiatore anche in altri cartoni animati e in diversi film, oltre ad essere stato la voce fuori campo nei servizi dallo stadio Olimpico di Roma per 'Domenica Sprint'.

È stato radiocronista di 'Tutto il Calcio Minuto per minuto' nella stagione 1982-1983. Matteucci ha doppiato anche altri programmi per bambini: 'Sampei', 'Lady Oscar', 'Candy Candy' e 'Ben e Sebastien'. Ha prestato la sua voce anche per film come 'Rocky 2', 'Toro Scatenato', 'Cinderella Man', 'Scarface'.

Ultimo aggiornamento: 22:51

