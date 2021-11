Mourinho, la squadra non va: riceve il Tapiro e lo respinge, per la seconda volta

José Mourinho ha (aveva?) un buon feeling con tutti i premi, i riconoscimenti, le coppe, eccetto uno: il Tapiro d'oro. Il trofeo per-niente ambito per la seconda volta è stato consegnato all'allenatore della Roma, ma come successe quando lo Special One sedeva sulla panchina dell'Inter (23 gennaio 2009) è stato rispedito al mittente Valerio Staffelli, senza rilasciare dichiarazioni in merito. Eppure, pensano da Striscia la notizia, se lo meritasse dopo la stagione altalenante e qualche figuraccia in Europa, vedi la partita contro il Bodo/Glimt.