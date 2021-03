MTV Cribs Italia, tutto pronto: da Luis Alberto a Elettra Lamborghini, i vip aprono le porte delle loro case. Dal 17 marzo in prima tv assoluta alle 21.10 su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW) – il brand di intrattenimento di ViacomCBS Networks Italia – le dimore delle celebrities più cool, dal web allo sport e alla musica, di casa nostra non avranno più segreti.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Isola dei Famosi, le gaffe più divertenti della prima puntata:... EX COINQUILINI Tommaso Zorzi, la risposta di Maria Teresa Ruta alle sue critiche:...

Con MTV Cribs Italia si entrerà nelle case di talent, celebrities e artisti, specchio della loro personalità e della loro identità.16 imperdibili puntate della produzione locale con alcuni dei più famosi protagonisti del mondo del web, della musica, dello sport e non solo. «MTV Cribs Italia è un prodotto assolutamente distintivo rispetto alle sue versioni internazionali che si focalizzano più sul lusso, sulle stravaganze ed eccentricità tipiche delle star e celebrities d’Oltreoceano. Noi siamo rimasti più fedeli al concetto di “casa” non solo come architettura e arredamento ma anche e soprattutto come specchio dei personaggi che la abitano, come mezzo per indagare i loro gusti e la loro personalità. MTV è da sempre la casa culturale della generazione dei Millennials, dei fan della musica e degli artisti. È un brand pioniere nella creazione di programmi innovativi per giovani adulti e nello scoprire giovani talenti e nuove icone pop. MTV è perfettamente in equilibrio tra musica e intrattenimento, per questo motivo è capace di lanciare programmi come MTV Cribs Italia, costruendo un cast il più variegato possibile e in grado di soddisfare i gusti di chi ci ama e ci segue» afferma Cecilia Padula, Senior Director Entertainment, ViacomCBS Italia.

I PROTAGONISTI DI MTV CRIBS ITALIA

Ecco chi farà parte di MTV Cribs Italia (in ordine alfabetico):

il centrocampista della Lazio Luis Alberto, conosciuto per il suo gioco creativo in campo, vedremo come se la caverà ad arredare casa;

la giovanissima e talentuosa fotografa Nima Benati, tra gli Under 30 2019 di Forbes Italia, la sua vita dai profili social sembra essere fatta di esperienze intense, viaggi e fotografie patinate, lavorando con alcuni dei brand più importanti della moda.

Tra i talenti non manca di certo la musica, con:

il produttore discografico Charlie Charles insieme all’amico e collega Sfera Ebbasta, per entrambi non c’è bisogno di fare le presentazioni;

la regina del twerking Elettra Lamborghini, lanciata da MTV e protagonista di molti show del brand;

il rapper e produttore discografico Gue Pequeno, che ha recentemente annunciato una riedizione del suo primo album in studio, Il ragazzo d'oro, pubblicato nel 2011 e che ebbe un'enorme influenza sullo sviluppo del rap in Italia. La sua sarà una casa da stereotipo dei rapper, oppure ci saprà sorprendere?

sempre in ambito musicale, avremo il cantautore e chitarrista Francesco Sarcina, storico frontman del gruppo Le Vibrazioni e che ha all’attivo collaborazioni con tanti artisti della scena musicale italiana e ha da poco pubblicato il suo primo libro.



Tra gli altri personaggi di MTV Cribs Italia ci saranno:

l’eclettico Francesco Facchinetti: scopriremo se la sua personalità frizzante, accogliente, piena di passioni permea anche la sua “tana”;

il modello spagnolo Juan Fran Sierra, trasferitosi in Italia, a Milano, si è avvicinato al mondo della televisione partecipando al programma di MTV #Riccanza;

il direttore creativo e scrittore Paolo Stella che, dopo aver preso parte a diverse produzioni televisive e cinematografiche, ha trovato nella moda e nel web a 360° la sua strada, a partire dal 2011 gestisce il suo blog Ohmyblog;

Luca Vezil, uno degli influencer più quotati e seguiti del web, innamorato pazzo della sua Valentina e di Pablo, il loro piccolo bulldog francese.



Si continua con alcune delle coppie più in vista del momento:

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, per loro l’amore è sbocciato proprio in tv;

il difensore del Milan Theo Hernandez e la fidanzata Zoe Cristofoli da poco andati a convivere nella loro nuova casa;

gli influencer Francesca Rocco e Giovanni Masiero che attendono, a breve, il loro secondo bebè;

i volti già noti e molto amati dal pubblico di MTV Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.



Ma non solo, ci sarà anche una puntata dalla Defhouse, una casa innovativa dove 8 giovani talenti convivono e creano contenuti con un unico obiettivo: formarsi per diventare artisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA