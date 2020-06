Scritta che inneggia a Mussolini compare sulla tv dei vescovi durante la fiction biblica: caccia agli hacker

Una scritta che inneggia a Mussolini è comparsa sulla tv dei vescovi e ora è caccia agli hacker. «Mussolini ha sempre ragione»: ieri sera, durante la trasmissione di una fiction biblica, è comparsa in sovraimpressione questa scritta su Tv2000. L'emittente della Cei immediatamente si è dissociata mandando in onda una scritta in sovraimpressione: «Ci dissociamo con fermezza e ci scusiamo con i telespettatori».

Ancora non sono chiare le cause e le modalità di quello che sembrerebbe un atto di vero e proprio hackeraggio e i tecnici, secondo quanto si apprende, stanno lavorando per risalire alle cause e agli autori dell'accaduto.

Su Tv2000 appare la frase choc: “Mussolini ha sempre ragione”. Le scuse della rete: “Ci dissociamo” https://t.co/ff0ceG9IaL — frank addesso (@faddesso) June 15, 2020

