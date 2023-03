Nadia Rinaldi, da 150 a 67 chili: «Dopo l'operazione al seno ho rischiato un'infezione gravissima»

Nadia Rinaldi ha raccontato di avere avuto dei gravi problemi di salute dopo alcune operazioni alle quali si è sottoposta. L'attrice, che è spesso ospite, di vari programmi televisivi, si è spesso operata per apportare alcuni cambiamenti al suo aspetto fisico. Recentemente si è confidata a Storie Italiane dove si è raccontata a Eleonora Daniele.

Il racconto di Nadia Rinaldi

Nadia Rinaldi ha avito un'esperienza traumatica con la chirurgia estetica: dopo essere dimagrita molti chili, si è sottoposta a un intervento di riduzione del seno che però, le ha causato un forte rischio di setticemia. Nadia ha raccontato: «Ho fatto un’addominoplastica in seguito ad un grosso dimagrimento. Avevo tanto seno e, dopo la perdita di peso, era rimasto svuotato, così è stato ridotto. Ma è stata tolta talmente tanta pelle che mi si è riaperto tutto. Io, dallo specchio, vedevo addirittura le protesi. Si è riaperta la cicatrice, perdevo liquido e stavo andando in setticemia. Sono stata un anno e mezzo senza seno, con l’ovatta, perché non si potevano mettere a causa dell’infezione in atto. Non voglio dire che si sia stata negligenza, però la sofferenza è stata drammatica».

Il dimagrimento drastico

Nadia Rinaldi ha sempre parlato delle proprie forme esplosive che l'hanno sempre contraddistinta anche nel mondo dello spettacolo. L'attrice dopo essersi sottoposta a un'operazione di bypass intestinale, a Storie Italiane ha detto: «Da 150 chili, sono arrivata a pesarne 67».