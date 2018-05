Nadia Toffa assente da Le Iene: è l'ultima puntata, fans in ansia per la malattia

Mercoledì 23 Maggio 2018, 21:31 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 23:05

La sua assenza ormai da diverse settimane ha fatto discutere, con tantissimi fans preoccupati per la sua salute: parliamo di, l’inviata e conduttrice de Le Iene che sta combattendo contro un cancro, per le cui cure si è assentata dagli studi televisivi nell’ultimo periodo perché troppo debole.Si pensava che nella puntata di questa sera Nadia potesse tornare in studio, in occasione dell’ultima puntata della stagione 2018, ma purtroppo non è successo: a presentare, solo. Nella puntata si torna a parlare delle carceri, non solo di Secondigliano come nell’ultima occasione, ma anche di Piacenza e Parma: carceri in cui si riscontrano episodi di violenza, spesso taciuti per anni. Ma chissà che nell'arco della puntata Nadia non spunti fuori per salutare il suo pubblico.