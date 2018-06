Nadia Toffa scomparsa da Instagram, ma spunta una nuova foto: ecco chi l'ha diffusa

La mia Amica Nadia❤️❤️❤️ Un post condiviso da @ cenciroby in data: Giu 3, 2018 at 1:34 PDT

Lunedì 4 Giugno 2018, 14:22 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2018 14:50

L'assenza, probabilmente forzata, dai social preoccupa non poco i fan. L'ultimo scatto che Nadia Toffa ha pubblicato su Instagram, infatti, risale al 26 maggio scorso e i telespettatori de Le Iene sono molto in apprensione per le sue condizioni di salute. Roberto Cenci, noto autore e regista televisivo, ieri ha però condiviso uno scatto in cui appare sorridente accanto a Nadia.La conduttrice e inviata bresciana, che compirà 39 anni domenica prossima, continua la sua battaglia contro il tumore e, anche a causa degli effetti delle cure, aveva saltato la conduzione delle ultime puntata della stagione de Le Iene. L'ultimo post su Instagram, in cui Nadia faceva le corna, era giunto in risposta alle false voci diffuse sul web che avevano annunciato la sua morte.«La mia amica Nadia», si legge nella didascalia del post, accompagnata da tre cuoricini. Ad ogni modo, la foto diffusa da Cenci non è bastata per tranquillizzare i fan. In molti hanno notato l'abbigliamento invernale dei due e di Nadia in particolare, il che fa pensare che la foto sia stata scattata qualche mese fa. Anche per questo motivo, i fan sono ancora molto preoccupati.