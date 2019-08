Nadia Toffa, Damiano Er Faina: «Mi inca**ai come una bestia con lei, oggi mi inca**o di più». E la foto fa discutere

Martedì 20 Agosto 2019, 11:24 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2019 11:37

Damiano Er Faina fu tra coloro che si schierarono contro Nadia Toffa quando definì il tumore un «dono». Il giorno della morte della giornalista e presentatrice delle Iene su Instagram il concorrente di Temptation Island Vip ha dato il suo addio alla Toffa tornando su quel tema. «Mi inca**ai come una bestia dopo alcune sue dichiarazioni sul cancro - ha scritto Damiano Er Faina - Oggi mi inca**o ancora di più perché quella merda che è il cancro, si è portato via, una persona ancora giovane e piena di vita come ! Ciao Nadia❤️».Il 24 settembre del 2018 Damiano Er Faina rispose così a Nadia Toffa: «Nadia Toffa; “Il Tumore È Un Dono”. Cara Nadia Felicissimo Per Te, Che Stai Combattendo E Distruggendo La Malattia. Ma Il Tumore Non È Un Dono, Il Tumore È Un Infame Che Rovina La Vita Di Chi Lo Ha E Dei Suoi Cari. Vai A Dirlo A Tutti Coloro Che Sono Morti Che Il Tumore È Un Dono!!!».Nel post del 13 agosto scorso Damiano Er Faina ha condiviso un immagine con il fotomontaggio del suo volto sull'abito delle Iene, proprio accanto a Nadia Toffa. Un gesto che non è piaciuto ai suoi follower che lo hanno aspramente criticato. Lui ha prontamente risposto: «Ma invece de rompe er ca**o sul fotomontaggio,che per quanto mi riguarda è un mio modo per ricordare il suo sorriso e la mia stima nei suoi confronti e sul fatto che io gli diedi contro in occasione di sue alcune affermazioni, cosa che tra l’altro ho anche ammesso in discrezione. Perché non portate rispetto in questo momento?».