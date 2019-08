Nadia Toffa, quando lasciò il fidanzato perché non le stava vicino durante le chemio

Mercoledì 14 Agosto 2019, 19:27 - Ultimo aggiornamento: 14-08-2019 19:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un giorno, su Instragram,si sfogò, raccontando della fine del rapporto con il suoAccaddenel mese di Aprile: il rapporto trasi interruppe in quel momento. Nadia si sfogò su Instagram. Per lei era come se il suo uomo non le stesse abbastanza accanto, soprattutto nei momenti più duri, ovvero quando si sottoponeva alle terapie.Nadia Toffa parla Giulio Golia, il suo ricordoNadia Toffa scrisse: «Buongiorno amici miei, tempo fa vi avevo parlato di una specie di compagno. Beh l’ho lasciato». Secondo la Toffa il compagno non le sarebbe stato accanto come avrebbe voluto nella malattia, dimenticandosi spesso delle terapie e dei controlli: «Non si è ricordato manco di un controllo; non mi ha mai accompagnata a una chemioterapia. Torno a ballare da sola. Decisamente! Sto con chi il tempo per me lo trova; i miei amici, tra cui ci sono colleghi adorati; la mia famiglia specialissima ; voi! Chi ti vuole bene il tempo lo trova giusto?! Che ne dite?».I numerosi fan si schierarono ovviamente dalla sua parte. Inoltre, di questa storia d'amore, Nadia aveva parlato proprio sui Social, annunciando ai suoi followers che "aveva un amico speciale".