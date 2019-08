Nadia Toffa, oggi alle 10.30 i funerali a Brescia

Ci sono anche gli amici del minibar di Tamburi, quartiere di Taranto in cui c'è l'Ilva a salutare Nadia Toffa, la conduttrice morta per cancro a soli 40 anni. Davanti al Duomo di Brescia, dove saranno celebrate le esequie officiate dal parroco di Caivano (Napoli), Maurizio Patriciello, indossano una maglietta con la scritta Ie jesche pacce pe te!, in tarantino 'Io esco pazzo per tè, che è il fulcro di un progetto benefico. Nadia conobbe i ragazzi del minibar in occasione di un suo servizio sull'Ilva. «Fu lei che vedendo quella maglietta che ebbe l'idea - raccontano - e, negli anni, siamo riusciti a raccogliere 700 mila euro e abbiamo aperto un reparto oncologico pediatrico. Senza di lei non sarebbe stato possibile».



Venerdì 16 Agosto 2019, 09:21 - Ultimo aggiornamento: 16-08-2019 10:05

Oggi alle 10.30 saranno celebrati i funerali di Nadia Toffa . A Brescia, nella cattedrale cittadina, la famiglia, gli amici e gli ammiratori della conduttrice tv la saluteranno per l'ultima volta. Ieri tantissime persone alla camera ardente, anche oggi un altro bagno di folla per un personaggio amato dalle persone.A Ferragosto la gente comune ha reso omaggio alla camera ardente di Nadia Toffa al teatro Santa Chiara di Brescia. Molti i bresciani, ma anche tante persone arrivate da fuori regione e che hanno lasciato messaggi e ricordi per la presentatrice delle Iene. Anche i lavoratori dell'Ilva di Taranto hanno voluto mandare un messaggio alla famiglia di Nadia Toffa.Sulla pagina Facebook de "Le Iene" è stato fissato l'appuntamento: "Cattedrale Di Santa Maria Assunta - Piazza Paolo VI, 25121 Brescia". Sui social oltre 10 mila persone hanno deciso di seguire l'evento.