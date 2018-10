Nadia Toffa nostalgica su Instagram: «All'inizio alle Iene ero una pischella smarrita ma già agguerrita...»

Mercoledì 17 Ottobre 2018, 12:50 - Ultimo aggiornamento: 17-10-2018 13:24

Nadia Toffa ricorda i primi anni a Le Iene e su Instagram pubblica una foto di qualche anno fa. Una Toffa un po' nostalgica ma sempre combattiva che non rinuncia a condividere con i suoi followers i pensieri più profondi. La conduttrice si sta sottoponendo alle cure per il cancro e sui social esorta a vivere la vita e a non fermarsi mai.«Buongiorno bella gente - scrive su Instagram - Tempi antichi! Che nostalgia canaglia! Bei ricordi dell’inizio alle iene. Una pischella smarrita ma agguerrita già allora. Che fatica farsi avanti in quello che era il mio programma preferito. Sapevo a memoria tutti i servizi di Lucci. Mio mito indiscusso. Ricordo ancora l’emozione di quando l’ho conosciuto e ancora la gioia di quando mi disse dopo anni di gavetta che mi stimava! Wow. Ma non mi fermo! Voglio migliorarmi ancora! Non mi accontento! Siamo qui per crescere… Non si è mai arrivati! in bocca al lupo a voi e che le iene portino bene mamma che ridere la mia faccia».«Ho subìto più di un intervento. In seguito ad un malore lo scorso dicembre sono stata operata d'urgenza. Poi ho fatto la chemioterapia e la radioterapia. Sembrava tutto finito, ma a marzo durante un controllo, è arrivata la brutta notizia. Il cancro era tornato e mi hanno operato nuovamente... All'inizio mi chiedevo 'perché proprio a me?' Poi, dopo mesi, ho trasformato questa domanda in 'perché non a me?'. È il mio dolore e me lo devo portare. È una sfida che posso magari non vincere, ma devo combatterla mettendocela tutta», aveva detto nell'ultima puntata a "Verissimo".