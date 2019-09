Nadia Toffa, Federica Panicucci in lacrime la ricorda a Mattino 5: «Ancora non ci credo»

La grande commozione di tutto lo studio di #Mattino5 e di @fede_panicucci davanti al ricordo speciale di Nadia, la grande guerriera dal sorriso contagioso ❤️ pic.twitter.com/Yt7pKDEW8j — Mattino5 (@mattino5) 9 settembre 2019

Lunedì 9 Settembre 2019, 13:34 - Ultimo aggiornamento: 09-09-2019 13:50

dedica la prima puntata della stagione a. L'ex inviata delle Iene è stata ricordata con grande commozione da: «Scusate ma ancora oggi si fatica a credere che sia successo davvero. Vogliamo ricordarla così con la grinta e la forza che non le sono mai mancate. Ciao Nadia».La conduttrice di Mattino Cinque non è riuscita a trattenere le lacrime, così come gli altri ospiti in studio. Nadia Toffa è morta lo scorso 13 agosto all'età di 40 anni, dopo una lunga battaglia con il cancro. A Federica Panicucci il compito di tributare all'ex Iena il primo omaggio della nuova stagione televisiva.