Nadia Toffa, Miriam Leone assente alle Iene: l'attrice spiega perché

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 11:05 - Ultimo aggiornamento: 02-10-2019 11:48

Il commovente saluto a Nadia Toffa con le 100 iene presenti in studio ha portato con sé qualche strascico polemico sui social. I fan hanno notato diverse assenze, in primis quella di Ilary Blasi e Teo Mammucari che hanno scatenato la rabbia di molti. Tra loro mancava anche Miriam Leone che ha fatto parte del cast delle Iene nel 2016. L'attrice siciliana ha spiegato i motivi della sua mancata partecipazione in una storia su Instagram.«Ciao Nadia - ha scritto Miriam Leone - Questa sera non ho potuto partecipare fisicamente (mi trovo su un set a molti km di distanza) a questo saluto che dimostra quanto amore hai seminato nella tua vita. Anche io da qui ti penso a ti abbraccio. Sarai sempre nei nostri cuori».