Nadia Toffa: «Le Iene, torno a settembre più forte che mai»

Momento frittata Ho rischiato il #patatrac nel #ribaltone..... #frittata sempre pericolosissima.....#frittata con #menta fresca #MasterNadia #piattiEstivi #micamale l’esperimento. Buon appetito a tutti

Martedì 21 Agosto 2018, 16:44 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2018 18:43

Nell'ultimo post Instagramsi diverte ai fornelli. La conduttrice tv del programmarispondendo ai fan poi dà un annuncio importante: «A settembre torno a Le Iene, più forte che mai!!!».«».Insomma, cancellati tutti gli ultimi dubbi sulla sua presenza in tv dopo che aveva dovuto abbandonare la scorsa stagione per combattare con estrema forza la malattia. È stata proprio Nadia a rivelare ai fan il rientro nel piccolo schermo. Subito decine di commenti entusiasti e di complimenti per la forza con cui sta combattendo la malattia.