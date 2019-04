Nadia Toffa riprende la chemio e posta una foto dal San Raffaele di Milano

Toffa

Buongiorno bella gente! Ormai lo conoscete. Marco! Collega ma soprattutto amico!mi fa compagnia durante la chemioterapia. Grazie Marco! Voi invece che fate di bello?? #chemioterapia pic.twitter.com/hecLUURRXl — Nadia Toffa (@NadiaToffa) 2 aprile 2019

Martedì 2 Aprile 2019, 16:39 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2019 17:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA