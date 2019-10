Nadia Toffa, tra le 100 Iene non c'è Ilary Blasi ed è subito bufera su Twitter

Martedì 1 Ottobre 2019, 22:27 - Ultimo aggiornamento: 2 Ottobre, 06:30

Nadia Toffa, in 100 in studio per l'ultimo saluto in tv. I fan notano un'assente: «Dov'è Ilary Blasi?». È andata in onda su Italia 1 la prima puntata delle Iene dedicata a Nadia Toffa, la giornalista scomparsa a 40 anni per un cancro, lo scorso 13 agosto.Tutte le Iene di ieri e oggi si sono date appuntamento a Cologno Monzese per salutare tutti insieme Nadia Toffa. Enrico Brignano, Simona Ventura, Luca e Paolo, Cristina Chiabotto e tanti altri. Fino ai conduttori attuali, Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Alessia Marcuzzi ha ricordato Nadia con tenere parole, prima di lanciare il filmato in sua memoria.Ma su Twitter scoppia una polemica. Tra i tanti volti noti non compare Ilary Blasi, per tanti anni conduttrice delle Iene. «Quasi 10 anni alla conduzione delle Iene insieme alla Toffa ma Ilary Blasi se ne frega. La grande assente di sempre visto che non è andata nemmeno al funerale», scrive una follower.