Mare Fuori, Naditza e il Chiattillo salutano gli spettatori: non ci saranno in Mare Fuori 4?

Valentina Romani e Nicolas Maupas, ovvero il Chiattillo e Naditza della serie più in voga del momento, annunciano con un post su Instagram che non saranno presenti nella quarta stagione di Mare Fuori 4.

In questi minuti i fan sono in delirio e tristi per il fatto che non ritorneranno, anche se molti si sono lamentati della loro presenza nella terza stagione.

Nella terza stagione i due attori sono stati molto presenti ma pare che la loro presenza abbia annoiato i fan che erano rimasti affascinati dai colpi di scena delle stagioni precedenti.

L'attore e amico dei due, Massimiliano Caiazzo, risponde al post con «Siete la mia vita».

I fan sentiranno la mancanza dei due personaggi. Dicono che la serie non avrà più senso senza di loro.