Nancy Brilli a “Da noi…a ruota libera”: «Ho scelto di interpretare sempre donne forti e indipendenti»

No alla violenza sulle donne. È questo il tema di oggi affrontato a "Da noi…a ruota libera", con Francesca Fialdini e la sua ospite di questa domenica, Nancy Brilli. La conduttrice, nel ribadire il "No alla violenza e alle molestie sulle donne" lascia la parola all’attrice romana che interviene sul tema: "Nel mio lavoro ho deciso di interpretare personaggi femminili sempre più indipendenti e forti. In generale penso che noi donne dovremo tutte quante avere un po' più di autostima. Noto che spesso le donne sono molto sensibili al giudizio altrui, non si ritengono soprattutto esteticamente adatte e penso che questo sia molto triste".

Stile rock per Francesca Fialdini

Cambio di passo per Francesca Fialdini. La conduttrice toscana entra in studio tra gli applausi con un look casual chic dallo stile rock: per lei wet look, capelli effetto bagnato pettinati all'indietro, mini abito fashion verde dal sapore anni '70.