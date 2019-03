Domenica 17 Marzo 2019, 18:36 - Ultimo aggiornamento: 17-03-2019 19:45

presenta la figlia, nata appena cinque giorni fa,a Domenica Live, in uno speciale video collegamento. Al suo fianco, il marito. La cantante, ex naufraga del reality l’Isola dei Famosi, è diventata mamma per la seconda volta.«Quando l’ho portata a casa, il fratellino era contentissimo - racconta - Lui voleva un fratellino in realtà, ma si è innamorato subito. Noi la volevamo da un po’, la abbiamo aspettata tanto. Sono molto emozionata».Nei mesci scorsi Nancy Coppola aveva confessato, infatti, di avere incontrato molte difficoltà a rimanere incinta.La notizia della gravidanza è arrivata in un giorno molto particolare ed è stata accolta come un “segno”.«Quando il papà di mio marito è venuto a mancare - dice Nancy - ho saputo che ero finalmente rimasta incinta».