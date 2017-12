Venerdì 29 Dicembre 2017, 11:45

Mariano Catanzaro ritorna a Uomini e Donne. Il 24enne napoletano fa il suo terzo ingresso nel programma di Maria De Filippi, dopo aver intrapreso una carriera da modello e attore. Dopo essere apparso in The Lady 3, sarà lui il nuovo tronista scelto da Maria De Filippi per sedere sulla poltroncina rossa. Ecco tutti i dettagli su di lui e sul nuovo trono.