Un Posto al Sole, Mauro Racanati festeggia tre anni nella soap: «Napoli ti graffia, ti salva e ti annega allo stesso tempo»

Difficile camminare tra le strade di Napoli quando sei l'interprete del fascinoso dottor Crovi della soap opera più amata dai partenopei, ovvero Un Posto al Sole e hai una love story con la bella Rossella (Giorgia Gianetiempo). Il destino di Mauro Racanati è in parte anche questo. Pugliese, classe 1987, da giugno 2021 è il medico dell'ospedale San Filippo di Napoli ed è entrato nel cuore dei telespettatori per il fare pacato e gli occhi chiari e profondi che lo contraddistinguono. Un attore versatile, cosciente, un animo del Sud, che sa svolgere con passione e serietà il lavoro senza dimenticare che la famiglia è sempre è il luogo migliore in cui ritrovarsi.

«Il mio ingresso in Un Posto al Sole è avvenuto ufficialmente il 21 giugno 2021. La prima puntata in cui sono comparso è andata in onda il 9 settembre 2021. UPaS nasce come soap opera, ma si è evoluta nel tempo. Attualmente è un real drama», ha affermato l'attore che, da quando è stato adottato dalla città di Partenope, si sposta tra Roma, la sua Puglia ed il regno di UPaS. Il suo rapporto con Napoli è evoluto nel tempo e, nonostante sia un uomo del Sud, ha dichiarato di essere stato «graffiato» da questa città. «Napoli ti graffia. Ti salva e ti annega allo stesso tempo. L'impatto maggiore non è con Napoli con cui c'è stata una conciliazione immediata, ma quanto con la napoletanità.

Il popolo è meravigliosamente contraddittorio. Nulla più della napoletanita è simile al bradisismo vulcanico. Quiete e tremore. Imprevedibilità e verità. Diffidenza mascherata da fiducia», ha sottolineato.

L'attore Mauro Racanati

A differenza di tanti altri attori che raccontano di aver sognato, sin da bambini, di fare proprio questo lavoro, Racanati voleva essere un archeologo. «Avevo la passione per scavare, scoprire. Nei miei desideri più reconditi vi era questo istinto. È un'associazione che si adatta maledettamente alla mia vita. É una deformazione emotiva la mia. Scavare e scoprire solo dopo, forse questo è utile al mio lavoro. Non avevo alcuna vocazione verso la recitazione - ha sottolineato - Mi sono avvicinato alla recitazione in un contesto pedagogico molto fortunato, i miei insegnanti di teatro erano di scuola russa. Abituato alla disciplina, essendo judoka prima ancora che attore, ho ritrovato dei punti in comune fondamentali per la mia crescita formativa. Il mio primo lavoro con la macchina da presa è stato con lo spot del Borotalco», ha raccontato con molta tenerezza.

Amante del cinema aderente alla realtà, alle storie intense, molto umane. «Mi appassionano le storie che narrano i fatti della vita, l'intensità dei volti, la leggerezza delle situazioni drammatiche - ha dichiarato - Il cinema è per me condensazione della vita. Alle volte ha un ritmo forsennato, una corsa. Altre volte ha un sospiro o un respiro rarefatto di possibilità ( tendenzialmente d'amore)», ha concluso.

Vorrebbe essere, in un prossimo futuro, il grande Ezio Bosso ed è molto legato anche al teatro dove ha potuto sperimentare i più grandi apprendimenti umani. «Ricordo di Kristian Lupa alla Biennale di Venezia Teatro ed il centro del Teatro Luca Ronconi», ha sottolineato.

Prossimamente lo vedremo in una fiction di Rai 1 per la regia di Carmine Elia, accanto a Vittoria Puccini e Carmine Recano. Al cinema sarà in “Come Romeo e Giulietta” per la regia di Giuseppe Nuzzo.